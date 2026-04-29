Maggio dei Monumenti 200 appuntamenti in tutte le 10 Municipalità Spettacoli tra musica e teatro 70 itinerari e 20 mostre

Dal 2 maggio al 2 giugno si svolge il Maggio dei Monumenti, un evento che coinvolge tutte le dieci Municipalità con oltre 200 appuntamenti. Il programma comprende più di 70 itinerari tematici, quasi 20 mostre e numerosi spettacoli di musica, teatro e cinema. Sono previsti anche diversi eventi formativi, offrendo un calendario ricco di attività per i cittadini e i visitatori.

Maggio dei Monumenti: Dal 2 maggio al 2 giugno oltre 200 appuntamenti complessivi, più di 70 itinerari tematici, quasi 20 mostre, decine di spettacoli tra musica, teatro e cinema e un ampio programma di attività formative. Una rassegna che coinvolge circa 100 realtà culturali e raggiunge tutte e 10 le Municipalità. Dal 2 maggio al 2 giugno si svolge la 32esima edizione del Maggio dei Monumenti, promossa e finanziata dal Comune di Napoli. Il tema è I colori di Napoli, con un sottotitolo che evoca un celebre verso di Matilde Serao: Ebbra di luce, folle di colori. Dopo il ciclo dedicato ai quattro elementi naturali – terra nel 2022, aria nel...🔗 Leggi su 2anews.it

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