Dal 20 al 24 maggio, la città ospita una rassegna dedicata al teatro di figura, intitolata ’Arrivano dal mare!’. L’evento prevede circa 50 appuntamenti distribuiti tra Ravenna e Gambettola, seguendo la formula itinerante che caratterizza questa manifestazione. La programmazione si svolge in diversi spazi, coinvolgendo compagnie e artisti provenienti da varie località. La rassegna si inserisce nel calendario di eventi culturali della regione per tutta la settimana.

Circa 50 eventi in 5 giorni, dal 20 al 24 maggio, tra Ravenna e Gambettola secondo la consueta formula itinerante. Si presenta così la 51esima edizione di ‘Arrivano dal mare!’, il festival internazionale dei burattini e delle figure, che ‘strizza’ l’occhio al contesto in cui si svolge: quello di ‘Ravenna 2026, capitale italiana del mare’, del festival dei porti che collegano il mondo ‘De Portibus’ e del programma cultura Italia-Lituania in Italia. "Tra le novità di quest’anno – ricorda Roberta Colombo del Teatro del Drago, direttrice artistica del festival – c’è il riconoscimento di Ater Fondazione che, per la prima volta, collabora sul...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il teatro di figura invade la città. Dal 20 maggio, ’Arrivano dal mare!’

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