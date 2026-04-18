Il teatro di figura invade la città Dal 20 maggio ’Arrivano dal mare!’
Dal 20 al 24 maggio, la città ospita una rassegna dedicata al teatro di figura, intitolata ’Arrivano dal mare!’. L’evento prevede circa 50 appuntamenti distribuiti tra Ravenna e Gambettola, seguendo la formula itinerante che caratterizza questa manifestazione. La programmazione si svolge in diversi spazi, coinvolgendo compagnie e artisti provenienti da varie località. La rassegna si inserisce nel calendario di eventi culturali della regione per tutta la settimana.
Circa 50 eventi in 5 giorni, dal 20 al 24 maggio, tra Ravenna e Gambettola secondo la consueta formula itinerante. Si presenta così la 51esima edizione di ‘Arrivano dal mare!’, il festival internazionale dei burattini e delle figure, che ‘strizza’ l’occhio al contesto in cui si svolge: quello di ‘Ravenna 2026, capitale italiana del mare’, del festival dei porti che collegano il mondo ‘De Portibus’ e del programma cultura Italia-Lituania in Italia. "Tra le novità di quest’anno – ricorda Roberta Colombo del Teatro del Drago, direttrice artistica del festival – c’è il riconoscimento di Ater Fondazione che, per la prima volta, collabora sul...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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