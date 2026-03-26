Gestione dei parchi pubblici la polemica | Escluse le associazioni no profit

Due rappresentanti di movimenti locali hanno espresso critiche riguardo alle modalità adottate dal Comune di Nocera Inferiore per affidare la gestione dei parchi pubblici. In particolare, hanno evidenziato come le associazioni no profit siano state escluse dal processo di selezione. La questione riguarda le procedure adottate dall’amministrazione comunale e la partecipazione di diverse realtà nella gestione degli spazi pubblici.

Salvatore Capodanno (Movimento Popolare Nocerino) e Pasquale Magro (PER Nocera Inferiore) contestano le modalità di affidamento che il Comune di Nocera Inferiore ha deciso di adottare per la gestione dei parchi pubblici. I commenti“Riteniamo tale scelta non idonea - spiegano in una nota - perchè. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Gestione dei parchi pubblici, la polemica: "Escluse le associazioni no profit" Articoli correlati Leggi anche: Centrosinistra ad Avellino, le associazioni civiche escluse dal tavolo: «Un arretramento miope e pericoloso» Riqualificazione di Piazza Fontana, la protesta delle associazioni: «Noi escluse»Si riaccende il confronto sulla riqualificazione di Piazza Fontana, nel cuore della Città Vecchia di Taranto. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gestione dei parchi pubblici la... Temi più discussi: Il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento del verde pubblico e privato; Gestione dei parchi pubblici, la polemica: Escluse le associazioni no profit; Urban carbon farming: le città protagoniste della sfida climatica; Consiglio comunale di Napoli, approvato il regolamento del verde pubblico e privato. Nocera Inferiore, bando per la gestione dei parchi giochi comunali (video)Il Comune di Nocera Inferiore ha pubblicato un avviso di procedura aperta per l’affidamento in concessione dei parchi giochi comunali situati in via Rea, via Falcone, via Astuti, via Marrazzo e via M. agro24.it Consiglio comunale di Napoli, approvato il regolamento del verde pubblico e privatoIl regolamento disciplinerà la classificazione del verde, la manutenzione, l’abbattimento degli alberi, la fruizione dei parchi e il partenariato pubblico-privato ... napolitoday.it Il manager sospeso anche dalle funzioni di direttore generale. La gestione della banca a Maurizio Bai Leggi l'articolo #MPS - facebook.com facebook