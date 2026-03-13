Una startup umbra ha sviluppato un sistema che combina pagamenti contactless e intelligenza artificiale per migliorare le modalità di raccolta fondi delle organizzazioni non profit. Il progetto mira a rendere più efficienti le donazioni e semplificare le procedure di pagamento, offrendo strumenti innovativi per le associazioni che operano nel settore. La tecnologia viene applicata direttamente alle attività di raccolta fondi di queste realtà.

La startup umbra Cents sta rivoluzionando il modo in cui le organizzazioni non profit raccolgono fondi, integrando pagamenti contactless e intelligenza artificiale per superare le inefficienze attuali. I fondatori Riccardo Valobra, Alessio Mazzalupi e Claudio Cardinale hanno creato una piattaforma che unifica la raccolta fondi online e offline, puntando su dati reali e trasparenza. I dati del World Giving Report della Charities Aid Foundation rivelano uno scenario paradossale: nelle economie avanzate si dona lo 0,7% del reddito annuale, mentre nei paesi a basso reddito questa percentuale raddoppia fino all’1,45%. Questa discrepanza suggerisce l’esistenza di barriere strutturali che impediscono ai cittadini delle nazioni ricche di esprimere appieno la loro volontà di donare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cents: l’AI che rivoluziona le donazioni non profit

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