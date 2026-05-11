A Le Mans, durante il warm-up, il pilota ha stabilito il miglior tempo, battendo di soli 17 millesimi il secondo classificato. La pioggia prevista si avvicina, sollevando dubbi su come influenzerà le prestazioni in vista della gara. Le condizioni meteorologiche mettono in discussione i risultati di questa sessione, mentre gli equipaggi monitorano attentamente le previsioni per adattare le strategie di gara.

? Domande chiave Chi riuscirà a superare il dominio di Martin con soli 17 millesimi?. Come influirà l'arrivo della pioggia sui cronometri registrati nel warm-up?. Perché Bagnaia ha chiuso solo al diciannovesimo posto nella sessione mattutina?. Quali piloti sapranno gestire meglio il cambio di grip sulla pista?.? In Breve Alex Marquez secondo e Raul Fernandez terzo con distacchi minimi da Martin.. Rookie Diogo Moreira quarto con 217 millesimi di ritardo sulla vetta.. Bagnaia diciannovesimo con 0.708 di distacco rispetto al tempo di riferimento.. Enea Bastianini settimo e Fabio Quartararo ottavo nella sessione mattutina.. Jorge Martin domina il warm-up al circuito Bugatti di Le Mans con un tempo di 1:31.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Le Mans, Martin domina il warm-up: l’ombra della pioggia minaccia la gara

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