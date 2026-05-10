Jorge Martin svetta nel warm-up asciutto di Le Mans ma la pioggia incombe sulla gara

Nel warm-up del Gran Premio di Francia 2026, quinto appuntamento del Campionato del Mondo MotoGP, Jorge Martin ha segnato il miglior tempo su pista asciutta. Tuttavia, nelle ore precedenti alla gara, si sono registrate precipitazioni che potrebbero influenzare le condizioni di gara. La sessione si è conclusa con Martin in testa, mentre la pioggia ha creato incertezza sulla possibile svolta dell’evento.

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