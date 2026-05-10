Jorge Martin svetta nel warm-up asciutto di Le Mans ma la pioggia incombe sulla gara

Da oasport.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel warm-up del Gran Premio di Francia 2026, quinto appuntamento del Campionato del Mondo MotoGP, Jorge Martin ha segnato il miglior tempo su pista asciutta. Tuttavia, nelle ore precedenti alla gara, si sono registrate precipitazioni che potrebbero influenzare le condizioni di gara. La sessione si è conclusa con Martin in testa, mentre la pioggia ha creato incertezza sulla possibile svolta dell’evento.

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Va in archivio con il miglior tempo di Jorge Martin il warm-up del Gran Premio di Francia 2026, quinto round stagionale del Mondiale MotoGP. La breve sessione mattutina, andata in scena sul circuito Bugatti di Le Mans in condizioni di pista asciutta, rischia però a conti fatti di rivelarsi inutile nel caso in cui dovesse concretizzarsi il forte rischio pioggia indicato dai meteorologi in vista della gara. In ogni caso Martinator si è confermato competitivo anche stamattina sul passo dopo il trionfo di ieri nella Sprint, issandosi in vetta alla graduatoria del warm-up in 1’31"506 con la sua Aprilia ufficiale. Seconda piazza a soli 17...🔗 Leggi su Oasport.it

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