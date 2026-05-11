A tre settimane dalla scomparsa di una donna e dei suoi due figli adolescenti, le indagini condotte dalla Procura di Piacenza continuano a progredire, ma la vicenda si presenta ancora molto complessa. Le ultime analisi delle lettere trovate sembrano aver sollevato sospetti riguardo a un possibile gesto estremo della donna, alimentando nuove ipotesi sulla vicenda. Tuttavia, non ci sono ancora certezze e la situazione rimane avvolta da molte incognite.

A tre settimane dalla scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli adolescenti, l'inchiesta coordinata dalla Procura di Piacenza si arricchisce di nuovi elementi, ma il quadro resta estremamente confuso. Al centro degli ultimi accertamenti ci sono due lettere trovate nell'abitazione del padre della donna, Riccardo Bottacchiari, nonno dei ragazzi. A confermarlo è la procuratrice capo Grazia Pradella, che alla Tgr Rai Friuli Venezia Giulia ha dichiarato: "Due lettere diverse, non datate; una indirizzata ai figli, l'altra in cui Sonia Bottacchiari fa osservazioni sulla propria vita. Sono state trovate in casa del padre di lei, nonno dei ragazzi, Riccardo Bottacchiari.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le lettere che fanno temere il peggio: ipotesi suicidio sul caso della donna scomparsa coi figli

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