Le future insegnanti della University of Georgia a Modena per il loro tirocinio

Un gruppo di future insegnanti sta svolgendo il loro tirocinio nelle scuole di Modena, un’esperienza prevista nel percorso di formazione presso l’Università della Georgia. Durante il periodo, hanno partecipato alle attività scolastiche quotidiane, entrando nelle classi e osservando le lezioni. Hanno anche condotto laboratori, organizzato giochi e attività in lingua inglese, oltre a leggere con gli studenti e condividere momenti di scambio.

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