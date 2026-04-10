Una semplice mail dal provveditorato e dal giorno successivo per almeno sette insegnanti laureati all’ Accademia delle belle arti “Michelangelo” di Agrigento la cattedra è sparita. Lauree in Pittura, Scultura, Decorazione e Scenografia sono diventate carta straccia per via di un decreto del ministero dell’Università e della ricerca che ha revocato l’autorizzazione a rilasciare titoli aventi valore legale. La sentenza definitiva del Tar del Lazio che sancisce la revoca dell’autorizzazione, dopo il ricorso dell’Accademia, risale al 2023, ma i titoli invalidati riguardano anche gli anni del contenzioso. Tra questi c’è quello di Giovanni Romano, insegnante di Ravanusa: “Dopo tre anni di iscrizione nelle graduatorie GPS, dopo aver preso l’abilitazione e fatto il TFA mi è stato detto che il mio titolo non è valido. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Agrigento, sette insegnanti laureati all’Accademia “Michelangelo” si ritrovano senza cattedra: le loro qualifiche non sono più valide

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