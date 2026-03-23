Le foto della prima upupa del 2026 | è appena arrivata dall'Africa e noi l'abbiamo incontrata

Le upupe stanno tornando dall'Africa e noi abbiamo avuto la fortuna di avvistare e fotografare una coppia di questi magnifici uccelli in provincia di Latina. Quest'anno sono arrivate un po' in ritardo, perlomeno nei luoghi che frequentiamo abitualmente, probabilmente a causa del maltempo dell'ultimo periodo. Le foto e il racconto dell'incontro con la prima upupa del 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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