Andrea Pellegrino piega in rimonta Luca Nardi e approda al 2° turno di Roma

Al Foro Italico di Roma si è conclusa la giornata di incontri, con Andrea Pellegrino che ha battuto in rimonta Luca Nardi e si è qualificato per il secondo turno. La sfida tra i due italiani si è conclusa con Pellegrino che ha superato Nardi dopo aver recuperato da una situazione sfavorevole. La partita si è svolta sotto gli occhi di un pubblico presente sul campo centrale.

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Cala il sipario sulla giornata di incontri al Foro Italico di Roma. A chiudere il programma è stato il derby tricolore tra Andrea Pellegrino (n.155 ATP) e Luca Nardi (n.151 del ranking). Una sfida tra un giocatore in crescita e un altro ancora alla ricerca della migliore condizione dopo l’infortunio. A imporsi è stato Pellegrino con il punteggio di 4-6 6-3 6-3, maturato in 2 ore e 13 minuti di gioco. Per il pugliese si tratta del primo successo in carriera in un torneo Masters 1000. Sarà dunque lui ad affrontare il francese Arthur Fils nel turno successivo. Nel primo set è Nardi a partire meglio. Grazie a un’eccellente velocità di braccio, il pesarese strappa subito il servizio a Pellegrino.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Andrea Pellegrino piega in rimonta Luca Nardi e approda al 2° turno di Roma Notizie correlate Pronostico e quote Andrea Pellegrino – Luca Nardi, Roma 07-05-2026Andrea Pellegrino e Luca Nardi chiuderanno il programma sulla nuova BNP Paribas Arena, dunque in serata, si spera con una buona cornice di pubblico,... Leggi anche: Flavio Cobolli piega in rimonta Carabelli e approda al terzo turno a Madrid Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Internazionali d’Italia 2026: Pellegrino piega Landaluce e stacca il pass per il main draw; Challenger Cagliari 2026: Bellucci avanti. Arnaldi vittoria in rimonta. Ciná fuori contro Cerundolo; Matteo Berrettini guida la pattuglia azzurra al Challenger 175 di Cagliari. C’è subito un derby al primo turno…; Internazionali d’Italia 2026, Pellegrino: Giocare qui un’emozione incredibile. Ognuno ha il suo percorso. LIVE Nardi-Pellegrino 6-4, 3-6, 3-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il ragazzo di Bisceglie vince il derby e continua a sognareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE di una bellissima prima volta di Andrea PELLEGRINO, che non smette di sognare e si ... oasport.it Internazionali d’Italia 2026: Pellegrino piega Landaluce e stacca il pass per il main drawSuccesso sofferto per il tennista pugliese che la spunta in tre set - con il punteggio di 6-2 2-6 6-2 - sullo spagnolo Landaluce ... spaziotennis.com E' andato ad Andrea Pellegrino il derby valido per il secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia con Luca Nardi. Una partita vinta in rimonta per il 29enne di Bisceglie che dopo aver subito la veemenza del giovane e talentuoso Nardi, si impone con il punte - facebook.com facebook Lo sfogo di Andrea Pellegrino agli Internazionali d’Italia: cosa è successo nella sfida delle qualificazioni - x.com