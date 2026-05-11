Le eccellenze agrigentine sbarcano a Milano Pendolino inaugura gli stand del territorio a TuttoFood
Le eccellenze provenienti dalla provincia di Agrigento sono presenti a TuttoFood, la principale fiera internazionale dedicata al settore agroalimentare che si svolge presso la Fiera Milano Rho. Tra i protagonisti dell’evento, anche un’impresa locale ha inaugurato i propri stand, portando in esposizione prodotti e specialità del territorio. La manifestazione, che si svolge in questi giorni, raccoglie aziende e operatori da tutto il mondo per promuovere il settore alimentare.
C’è anche l’Agrigentino tra i protagonisti di TuttoFood – International Food Exhibition, una delle più importanti fiere internazionali dedicate al settore agroalimentare inaugurata alla Fiera Milano Rho.All’apertura ufficiale della manifestazione era presente anche il presidente del Libero.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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