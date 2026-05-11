Le contrade di Tarquinia si affrontano nel Palio dell' anello | il programma degli appuntamenti

Dal 15 al 23 maggio, le contrade di Tarquinia si preparano a disputare il Palio dell'anello, un evento tradizionale che coinvolge diverse frazioni della città. Durante questa settimana, si svolgeranno diverse gare e appuntamenti legati alla competizione. L'evento rappresenta un momento di grande partecipazione locale, con le contrade che si preparano ad affrontarsi sul campo. Le giornate saranno caratterizzate da incontri e manifestazioni legate alla tradizione del Palio.

Dal 15 al 23 maggio le contrade di Tarquinia sono pronte a sfidarsi per uno dei momenti più attesi dell'anno: il Palio dell'anello. Rievocazioni storiche, competizioni e spettacoli uniscono tradizione e partecipazione in un ricco programma di appuntamenti imperdibili. Quest'anno, il drappo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Palio delle Rocche . Pronte le tre contrade

Palio di San Floriano: tra tradizione e diverse novità ecco tutti gli appuntamenti in programmaJESI – È partito con grande entusiasmo e partecipazione il primo weekend del Palio di San Floriano 2026, che dal 2 al 10 maggio animerà il centro...

Argomenti più discussi: Palio dell’Anello 2026: a Paola Imposimato il drappo ufficiale; Palio dell’Anello 2026, sarà Paola Imposimato a realizzare il drappo; Scelto dalla giuria il nuovo drappo del palio dell’anello; Il Palio dell’Anello parla fiorentino: a Paola Imposimato la firma del Drappo.

Tarquinia, Palio dell’Anello 10 e l’11 maggio. Il centro storico della città etrusca farà un tuffo nel medioevoDame e cavalieri, sbandieratori, tamburini e musici. Il 10 e l’11 maggio Tarquinia è pronta a vivere la magia della Rievocazione storica delle Contrade e del Palio dell’Anello, organizzati dal Comune ... ilmessaggero.it