Le contrade di Tarquinia si affrontano nel Palio dell' anello | il programma degli appuntamenti

Da viterbotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 15 al 23 maggio, le contrade di Tarquinia si preparano a disputare il Palio dell'anello, un evento tradizionale che coinvolge diverse frazioni della città. Durante questa settimana, si svolgeranno diverse gare e appuntamenti legati alla competizione. L'evento rappresenta un momento di grande partecipazione locale, con le contrade che si preparano ad affrontarsi sul campo. Le giornate saranno caratterizzate da incontri e manifestazioni legate alla tradizione del Palio.

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Dal 15 al 23 maggio le contrade di Tarquinia sono pronte a sfidarsi per uno dei momenti più attesi dell'anno: il Palio dell'anello. Rievocazioni storiche, competizioni e spettacoli uniscono tradizione e partecipazione in un ricco programma di appuntamenti imperdibili. Quest'anno, il drappo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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