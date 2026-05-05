Palio di San Floriano | tra tradizione e diverse novità ecco tutti gli appuntamenti in programma

Il primo fine settimana del Palio di San Floriano 2026 si è concluso con un'ampia partecipazione nel centro storico della città. La manifestazione, che si svolge dal 2 al 10 maggio, ha come tema “Voci dal Borgo” e prevede diversi appuntamenti che coinvolgono la comunità locale. La rassegna combina tradizione e novità, attirando pubblico e partecipanti di tutte le età.

JESI – È partito con grande entusiasmo e partecipazione il primo weekend del Palio di San Floriano 2026, che dal 2 al 10 maggio animerà il centro storico della città con il tema “Voci dal Borgo”.Nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 maggio, giorno dedicato al compatrono, sono stati numerosi i bambini.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Si festeggia a Padova il compleanno di Giambattista Tiepolo, ecco tutti gli appuntamenti in programmaTorna ancora più ricca di eventi la quarta edizione padovana dell’iniziativa che celebra il compleanno di Giambattista Tiepolo, nato a Venezia il 5... Leggi anche: Agrigento celebra San Giuseppe tra fede e tradizione: ecco il programma Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Jesi, è tempo di Palio di San Floriano 2026. Voci dal Borgo; Palio, Jesi medioevale per due settimane; Palio di San Floriano, menù speciale nelle mense scolastiche; Il sindaco Fiordelmondo: Abbiamo subito dato l’ok. Felici di abbracciare Pesaro. Jesi Palio di San Floriano: dal 2 al 10 maggio la XXIX edizione, Voci dal BorgoTra le novità: il concorso della vetrina medioevale, i convegni su San Francesco a 800 anni dalla morte, il Medieval contest e gli artisti di strada ... qdmnotizie.it Jesi, è tempo di Palio di San Floriano 2026. Voci dal BorgoIl Palio di San Floriano 2026 sarà Voci dal Borgo: prima parte dal 2 al 4 maggio, il culmine dal 7 al 10, quando si apriranno le taverne ... centropagina.it Ci vediamo a Jesi in onore del Palio di San Floriano! @entepaliosanfloriano E un grazie speciale all'@arcobalenobeach_lagodicingoli per la scorsa serata - facebook.com facebook