Le classifiche del Giro d'Italia 2026 aggiornate | Silva in Maglia Rosa

Le classifiche del Giro d’Italia 2026 sono state aggiornate dopo ogni tappa e mostrano Silva in testa, indossando la Maglia Rosa. Sono stati pubblicati anche gli ultimi risultati delle altre classifiche: la Maglia Azzurra, il Ciclamino e la Bianca. Le varie maglie rappresentano i leader di diverse classifiche, con i corridori che si sono distinti nelle rispettive specialità durante la corsa.

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