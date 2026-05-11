Le classifiche del Giro d'Italia 2026 aggiornate | Silva in Maglia Rosa
Le classifiche del Giro d’Italia 2026 sono state aggiornate dopo ogni tappa e mostrano Silva in testa, indossando la Maglia Rosa. Sono stati pubblicati anche gli ultimi risultati delle altre classifiche: la Maglia Azzurra, il Ciclamino e la Bianca. Le varie maglie rappresentano i leader di diverse classifiche, con i corridori che si sono distinti nelle rispettive specialità durante la corsa.
La classifica generale del Giro d'Italia 2026, Silva è in Maglia Rosa. Tutti gli aggiornamenti tappa dopo tappa anche delle altre classifiche: Maglia Azzurra, Ciclamino e Bianca.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Silva nuova maglia rosa, Bernal guadagna sugli altri big con gli abbuoniGuillermo Thomas Silva ha fatto saltare il banco sul traguardo di Veliko Tarnovo, vincendo a sorpresa la seconda tappa del Giro d’Italia 2026 e...
Giro d’Italia 2026, Thomas Silva colora di celeste la maglia rosaGuillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) ha vinto in volata la seconda tappa del 109° Giro d’Italia, percorrendo i 222 chilometri da Burgas, antica...
Argomenti più discussi: Giro 2026: tutti i risultati di tappa, classifica generale e le maglie · LIVE; RISULTATI e ORDINE DI ARRIVO seconda tappa Giro d'Italia 2026: le classifiche; Silva maglia rosa, Vingegaard-Pellizzari appaiati: la classifica generale dopo la 3ª tappa; Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Magnier si prende tre maglie su quattro!.
Paul Magnier vince la prima tappa del Giro d'Italia 08/05/2026 E così conquista anche la prima maglia rosa di Leader della Classifica generale facebook
Giro d’Italia 2026, tanti punti UCI in palio: 1100 con il successo finale, 180 con la vittoria di tappa – Vale anche una giornata in Maglia Rosa x.com
Red Bull KM torna per il Giro d'Italia con location più vicine ai traguardi delle tappe reddit