Giro d’Italia 2026 Thomas Silva colora di celeste la maglia rosa

Da tpi.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Guillermo Thomas Silva, atleta del team XDS Astana, ha conquistato la seconda tappa del 109° Giro d’Italia, percorrendo 222 chilometri da Burgas a Veliko Tarnovo in 5 ore, 39 minuti e 25 secondi, con una media di circa 39 kmh. La vittoria è arrivata in volata, confermando la sua velocità negli ultimi metri di corsa. La tappa si è svolta in Bulgaria, attraversando centri storici e zone collinari.

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Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) ha vinto in volata la seconda tappa del 109° Giro d’Italia, percorrendo i 222 chilometri da Burgas, antica capitale della Bulgaria, fino a Veliko Tarnovo in 5h 39’ 25” alla media di 39,067 kmh. Il primo corridore uruguaiano a partecipare alla corsa rosa ha preceduto il tedesco Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) con l’abruzzese Giulio Ciccone (Lidl Trek) che ha guadagnato la terza piazza. La vittoria ha consegnato a Silva la maglia rosa con un vantaggio di quattro secondi su Stork e sul colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos), che aveva guadagnato sei secondi conquistando il Chilometro Red Bull. La tappa odierna è stata una fotocopia della precedente con lo scatto in partenza di due uomini, entrambi della Polti VisitMalta, che hanno inscenato un Trofeo Baracchi estemporaneo.🔗 Leggi su Tpi.it

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