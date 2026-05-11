Le 7 perle del Ferrarese in barca aspettando i delfini | ecco le spiagge viste dalle donne

Le donne del Ferrarese raccontano le spiagge della loro infanzia e giovinezza, si affidano alle barche che le portano alla ricerca di delfini e condividono ricordi di un passato fatto di piccole baracche e vendite di pacchetti vacanza tutto incluso. Oggi, quelle spiagge sono cambiate, ma il legame con il mare e le tradizioni rimane vivo tra le persone che ancora le frequentano.

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Ferrara, 11 maggio 2026 - Le loro radici affondano in quelle spiagge, le mamme e magari le nonne che un giorno – tanto tempo fa – si misero a vendere, una baracchetta di pochi metri quadrati, il pacchetto vacanze, tutto compreso relax e un piatto di vongole che ora non ci sono nemmeno più. Storie di donne che hanno fatto del turismo la loro vita, saranno loro a raccontare – guide in rosa – i sette lidi, promozione della spiaggia, un pezzo di cuore. Sara, Emanuela e Federica. Sara Bonazza, la titolare del ’Delfinus’ (Scacchi), lo stabilimento risorto dalla ceneri del fuoco appiccato dai piromani. Emanuela Carli, proprietaria del ristorante Dal Capitano a Estensi, dello stabilimento Piramidi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le 7 perle del Ferrarese, in barca aspettando i delfini: ecco le spiagge viste dalle donne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cingoli è il Borgo dei Borghi: ecco le perle d’Italia del 2026Cingoli, in provincia di Macerata, è stata proclamata vincitrice della tredicesima edizione del concorso Il Borgo dei Borghi durante la puntata di... Precipitato nel canalone, le operazioni di soccorso viste da vicino: dalle ricerche al recupero del ferito con l'elicotteroSi sono concluse nella notte le operazioni di soccorso di un 46enne precipitato in un canalone in Via Casa delle Suore, nel territorio di Modigliana. Si parla di: Scuola in sciopero il 7 maggio: Usb Ferrara chiama alla mobilitazione; Ferrara Film Corto vola a Roma: protagonisti i baby registi del Moscerine Festival. Arrestato il figlio di Rita De Crescenzo: lo sfogo sui social tra le lacrime. VIDEO reddit