Precipitato nel canalone le operazioni di soccorso viste da vicino | dalle ricerche al recupero del ferito con l' elicottero

Un uomo di 46 anni è caduto in un canalone in Via Casa delle Suore, a Modigliana, a causa di una scivolata durante un'escursione. Le squadre di soccorso hanno raggiunto il luogo con un elicottero, cercando di trovare e recuperare il ferito. Le operazioni sono durate diverse ore e si sono concluse nella notte. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i sanitari, che hanno assistito l’uomo.