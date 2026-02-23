Precipitato nel canalone le operazioni di soccorso viste da vicino | dalle ricerche al recupero del ferito con l' elicottero
Un uomo di 46 anni è caduto in un canalone in Via Casa delle Suore, a Modigliana, a causa di una scivolata durante un'escursione. Le squadre di soccorso hanno raggiunto il luogo con un elicottero, cercando di trovare e recuperare il ferito. Le operazioni sono durate diverse ore e si sono concluse nella notte. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i sanitari, che hanno assistito l’uomo.
Si sono concluse nella notte le operazioni di soccorso di un 46enne precipitato in un canalone in Via Casa delle Suore, nel territorio di Modigliana. L'infortunato è scivolato per circa 80 metri rispetto alla sede stradale, finendo in una zona particolarmente impervia. Sul posto Vigili del fuoco, Soccorso Alpino, Carabinieri, 118 ed un elicottero dell'Aeronautica Militare Tratto in salvo nella notte l'uomo precipitato in un canalone per 80 metri: in azione anche un elicottero dell'Aeronautica Con il Barocco il San Domenico diventa "Il gran teatro delle idee": "Non un evento di èlite, ma un patrimonio per tutti" Il ministro Tajani torna a Forlì: "Ricordo la riunione subito dopo l'alluvione, i ristori arrivano e si va nella direzione giusta" 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Tratto in salvo nella notte l'uomo precipitato in un canalone per 80 metri: in azione anche un elicottero dell'AeronauticaUn uomo di 46 anni è stato tratto in salvo dopo essere caduto per circa ottanta metri in un canalone ripido a Modigliana.
Cade durante un'escursione in montagna, le operazioni di recupero del Soccorso alpino e Vigili del fuocoUn’escursionista è caduta durante un’escursione in montagna nei pressi di Frasassi.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Precipitato nel canalone, le operazioni di soccorso viste da vicino: dalle ricerche al recupero del ferito con l'elicottero; Precipita in un canalone, morto escursionista 36enne; Corno alle Scale, sei escursionisti in cordata scivolano in un canalone; Tratto in salvo nella notte l'uomo precipitato in un canalone per 80 metri: in azione anche un elicottero dell'Aeronautica.
Precipita in un canalone, morto escursionista 36enneE' stato recuperato questa mattina (22 febbraio) intorno alle 9 dai vigili del fuoco il corpo di un giovane escursionista di 36 anni precipitato in un canalone nei boschi attorno a Pennabilli, nel ... rainews.it
Mauro Darpin scivola e muore a 60 anni per salvare il cugino precipitato nel canalone: chi era il sassofonista di PortogruaroLa storia di Mauro Darpin è fatta di radici solide. Impiegato all'Inps, da quasi trent'anni viveva nel rione di San Nicolò, mentre la sua giovinezza era trascorsa in via De Sanctis, nel rione di Santa ... ilgazzettino.it
PENNABILLI (RN) - E’ stato recuperato questa mattina 22 febbraio intorno alle 9 dai Vigili del Fuoco il corpo di un giovane escursionista di 36 anni precipitato in un canalone nei boschi attorno a Pennabilli, nel Riminese. Era uscito sabato mattina per una pa - facebook.com facebook