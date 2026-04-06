Cingoli è il Borgo dei Borghi | ecco le perle d’Italia del 2026

Da ameve.eu 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cingoli, un borgo in provincia di Macerata, è stato proclamato vincitore della tredicesima edizione del concorso Il Borgo dei Borghi durante la puntata andata in onda domenica 5 aprile su Rai 3 Il Kilimangiaro. La vittoria è stata annunciata alla conclusione della trasmissione, che ha visto la partecipazione di altri borghi italiani. La selezione si basa su vari criteri, tra cui il patrimonio storico e culturale.

Cingoli, in provincia di Macerata, è stata proclamata vincitrice della tredicesima edizione del concorso Il Borgo dei Borghi durante la puntata di domenica 5 aprile del programma Rai 3 Il Kilimangiaro. Il centro marchigiano, noto come il Balcone delle Marche per le sue viste panoramiche e le mura difensive quasi integre, sale così al vertice della classifica nazionale. Dietro di esso si posizionano Arenzano, comune ligure che conquista il secondo posto, e Zungoli, località irpina che si aggiudica la terza posizione. La selezione del 2026 mette in luce un mosaico che attraversa l’intero Paese, includendo realtà diverse tra loro: dalla chiusura della lista con Châtillon, in Valle d’Aosta, fino a Realmonte, situata sulle coste siciliane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Temi più discussi: Cingoli, ‘il balcone delle Marche’ che punta a diventare il Borgo dei Borghi italiano; Cingoli vince il Borgo dei Borghi 2026: trionfo per il Balcone delle Marche; Cingoli è il borgo più bello d’Italia; Cingoli è il Borgo dei Borghi 2026.

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