Cingoli, un borgo in provincia di Macerata, è stato proclamato vincitore della tredicesima edizione del concorso Il Borgo dei Borghi durante la puntata andata in onda domenica 5 aprile su Rai 3 Il Kilimangiaro. La vittoria è stata annunciata alla conclusione della trasmissione, che ha visto la partecipazione di altri borghi italiani. La selezione si basa su vari criteri, tra cui il patrimonio storico e culturale.

Cingoli, in provincia di Macerata, è stata proclamata vincitrice della tredicesima edizione del concorso Il Borgo dei Borghi durante la puntata di domenica 5 aprile del programma Rai 3 Il Kilimangiaro. Il centro marchigiano, noto come il Balcone delle Marche per le sue viste panoramiche e le mura difensive quasi integre, sale così al vertice della classifica nazionale. Dietro di esso si posizionano Arenzano, comune ligure che conquista il secondo posto, e Zungoli, località irpina che si aggiudica la terza posizione. La selezione del 2026 mette in luce un mosaico che attraversa l’intero Paese, includendo realtà diverse tra loro: dalla chiusura della lista con Châtillon, in Valle d’Aosta, fino a Realmonte, situata sulle coste siciliane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cingoli è il Borgo dei Borghi: ecco le perle d’Italia del 2026

Il Borgo dei Borghi 2026 è CingoliCome da tradizione, nel giorno della Santa Pasqua si è rinnovato l’appuntamento con Il Borgo dei Borghi, il programma di Rai Cultura in onda in prima...

Cosa vedere a Cingoli dopo il trionfo al Borgo dei Borghi 2026Cingoli (Macerata), 6 aprile 2026 – Cingoli, il “balcone delle Marche”, ha vinto il Borgo dei Borghi 2026.

Temi più discussi: Cingoli, ‘il balcone delle Marche’ che punta a diventare il Borgo dei Borghi italiano; Cingoli vince il Borgo dei Borghi 2026: trionfo per il Balcone delle Marche; Cingoli è il borgo più bello d’Italia; Cingoli è il Borgo dei Borghi 2026.

È Cingoli il Borgo dei Borghi 2026, il comune del Maceratese è il più votato tra i 20 finalistiVince Cingoli: il Borgo dei Borghi 2026 è il suggestivo comune del Maceratese. La vittoria è stata annunciata la sera di Pasqua 5 aprile ... greenme.it

Cingoli, il Balcone delle Marche, vince il Borgo dei Borghi 2026: sul podio anche Arenzano e ZungoliCingoli vince la tredicesima edizione del Borgo dei Borghi: conosciuto anche come il Balcone delle Marche, ha conquistato pubblico e giuria con il suo ... fanpage.it

L'episodio del raccattapalle durante Bosnia-Italia che ha mandato in tilt Donnarumma facebook

Pasquetta ha mantenuto la promessa: oggi l’Italia ha il sapore pieno della primavera. Giornata mite e piacevole su gran parte del Paese, con temperature che raggiungono 23-24 °C sulla Pianura Padana e sulle zone interne delle regioni tirreniche. Qualche gr x.com