Tra appassionati e designer circola una lista di modelli Alfa Romeo che, secondo alcune opinioni, si distinguono per un design meno riuscito. La classifica raccoglie dieci vetture che, per varie ragioni estetiche, sono state considerate meno attraenti rispetto ad altre della stessa casa automobilistica. La discussione riguarda principalmente le linee, le proporzioni e le scelte stilistiche adottate in questi modelli.

Ecco una classifica molto discussa tra appassionati e designer: le Alfa Romeo considerate più “brutte” o meno riuscite esteticamente. Alcune sono diventate cult proprio per quanto erano strane, altre invece sono state semplicemente viste come passi falsi per il marchio. 1. Alfa Romeo Arna. Probabilmente la risposta più comune. Nata dalla collaborazione tra Alfa Romeo e Nissan, aveva meccanica Alfa e carrozzeria giapponese molto anonima. Il problema non era solo l’estetica: sembrava qualunque compatta anni ’80, senza il carattere tipico Alfa. Per molti alfisti era “un’Alfa senz’anima”. Perché viene criticata Linee squadrate e banali. Frontale poco aggressivo.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Le 10 Alfa Romeo più brutte della storia, quali sono?

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