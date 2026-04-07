Nell’ultima tappa del Tour Urban Trial, una gara di 16 km, il runner dell’Atletica UISP Marina ha vinto nella categoria SM70. La competizione si è svolta in un contesto urbano e ha visto la partecipazione di numerosi atleti. Raiti ha concluso la prova in modo vincente, confermando la sua supremazia nella categoria. La gara si è svolta senza incidenti e ha attirato l’attenzione degli appassionati di corsa in città.

Successo di categoria (SM70) per Marco Raiti (nella foto), il runner dell’ Atletica UISP Marina che si è imposto nella 12esima e ultima prova del Tour Urban Trial, gara di 16 km. e 600 metri di dislivello, a Biassa, nello spezzino. Classe 1955, Raiti ha un passato d’atleta e nel lontano 1972, da allievo è stato più volte campione regionale ligure, sesto ai campionati italiani Libertas, ottenendo tempi di rilievo con 2’43’2 nei 1000 metri e 9’36 nei 3000, rispettivamente come sesto e quarto migliore tempo della categoria allievi dell’intera stagione agonista ligure di quella stagione. Con la Atletica Uisp del presidente Mauro Fantoni, Raiti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Atletica. ’Tour urban trial’. Raiti è senza freni. Successo di categoria

La Russa senza freni in Senato tra insulti e commenti sprezzanti: cosa è successoNel giorno delle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue, il presidente del Senato Ignazio La Russa si è reso protagonista di...

Temi più discussi: Atletica. ’Tour urban trial’. Raiti è senza freni. Successo di categoria; Nadia Battocletti sabato nei 10 Km di Lille; Battocletti subito in gara dopo il titolo mondiale nei 10 km su strada di Lille; Battocletti sfiora di un secondo il record europeo dei 10 km su strada a Lille.

Atletica. ’Tour urban trial’. Raiti è senza freni. Successo di categoriaSuccesso di categoria (SM70) per Marco Raiti (nella foto), il runner dell’Atletica UISP Marina che si è imposto nella ... lanazione.it

Atletica Roata Chiusani sul podio tra Saluzzo, Urban Trail e gare indoorCUNEO CRONACA- Tutti a podio i portacolori dell’Atletica Roata Chiusani, impegnati sui 5km a doppio giro salita e discesa del 1° Tra le Antiche Mura di Saluzzo. Danilo Brustolon chiude al 4° posto ... cuneocronaca.it

Pasqua di cultura, musei torinesi presi d’assedio Un grande successo di pubblico ha caratterizzato il lungo fine settimana pasquale ai Musei Reali di Torino, nel quale domenica 5 aprile (Pasqua), in occasione dell’iniziativa #domenicalmuseo, l’ingresso è stat - facebook.com facebook

Venticinque anni fa veniva pubblicato il primo numero di W.I.T.C.H., un fumetto che ha avuto un successo enorme e che per un periodo, con la sua diffusione in tutto il mondo, sembrava essere sul punto di cambiare profondamente il volto dell'editoria italiana. x.com