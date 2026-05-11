Secondo recenti dati, l’83% dei minori in Lazio utilizza uno smartphone. Tra i genitori, il 53% si trova a gestire conflitti domestici legati all’uso dei dispositivi digitali. Sono stati individuati alcuni segnali fisici che indicano una vera dipendenza digitale nei ragazzi. La questione riguarda dunque sia le abitudini quotidiane che le possibili conseguenze sulla salute dei giovani utenti.

? Punti chiave Come fanno i genitori a gestire il 53% di conflitti domestici?. Quali segnali fisici rivelano la vera dipendenza digitale dei ragazzi?. Perché quasi tutti i genitori rifiutano il supporto esterno professionale?. Come possono le scuole aiutare a contrastare l'isolamento sociale dei minori?.? In Breve Uso smartphone 65% bambini 6-10 anni e 96% adolescenti 17-18 anni.. Il 40% dei genitori vive conflitti domestici legati all'uso della tecnologia.. Il 33% dei ragazzi manifesta irritabilità per mancanza di accesso ai dispositivi.. Il 47% dei genitori chiede formazione specifica per gestire il fenomeno digitale.. L’83% dei minori residenti nel Lazio utilizza abitualmente lo smartphone, un dato allarmante emerso durante l’ultimo incontro della Giornata regionale delle dipendenze tenutosi a Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio, l’83% dei minori usa lo smartphone: allarme per i giovani

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