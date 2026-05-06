Giornata regionale delle dipendenze | Nel Lazio l' 83% dei minori usa lo smartphone fascia critica tra gli 11 e i 13 anni

Da romatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa a Roma la prima giornata regionale delle dipendenze, un evento che ha coinvolto anche le tappe di Viterbo, Frosinone, Rieti e Latina. La manifestazione è stata istituita dalla legge regionale del Lazio 52025 con l’obiettivo di condividere dati, esperienze e buone pratiche volte a formare e contrastare le dipendenze. Secondo i dati presentati, l’83% dei minori tra gli 11 e i 13 anni utilizza lo smartphone.

Si conclude a Roma - dopo le tappe di Viterbo, Frosinone, Rieti e Latina – la prima giornata regionale delle dipendenze, istituita dalla legge regionale de Lazio 52025 per formare e contrastare le dipendenze, condividendo dati, esperienze e buone pratiche.A dare l’avvio alla giornata di talk e.🔗 Leggi su Romatoday.it

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