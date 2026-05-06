Giornata regionale delle dipendenze | Nel Lazio l' 83% dei minori usa lo smartphone fascia critica tra gli 11 e i 13 anni

Si è conclusa a Roma la prima giornata regionale delle dipendenze, un evento che ha coinvolto anche le tappe di Viterbo, Frosinone, Rieti e Latina. La manifestazione è stata istituita dalla legge regionale del Lazio 52025 con l’obiettivo di condividere dati, esperienze e buone pratiche volte a formare e contrastare le dipendenze. Secondo i dati presentati, l’83% dei minori tra gli 11 e i 13 anni utilizza lo smartphone.

Si conclude a Roma - dopo le tappe di Viterbo, Frosinone, Rieti e Latina – la prima giornata regionale delle dipendenze, istituita dalla legge regionale de Lazio 52025 per formare e contrastare le dipendenze, condividendo dati, esperienze e buone pratiche.A dare l’avvio alla giornata di talk e.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate A Viterbo la prima tappa della Giornata regionale delle dipendenze(Adnkronos) – Avviare un dialogo "partecipato e continuativo con le istituzioni e le associazioni che operano sui territori, strutturando una vera e... Viterbo, prima tappa della Giornata Regionale delle Dipendenze. Maselli: «Importante sensibilizzare sulla prevenzione»L'assessore all'inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, ha partecipato a Viterbo alla prima tappa della... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: A Roma la prima giornata regionale delle dipendenze; Poste, un francobollo dedicato al terremoto del Friuli, nel 50° anniversario. A Roma la prima giornata delle dipendenze: nasce rete con le istituzioni e le associazioni del territorio per rafforzare l'educazioneSi celebra oggi a Roma la prima edizione della Giornata Regionale delle Dipendenze - nata in attuazione della Legge Regionale n. 5/2025, che ne ... msn.com Te R? Tuatahi m? te Waranga ?-Rohe i R?ma(Adnkronos) – Si celebra oggi a Roma la prima edizione della Giornata regionale delle dipendenze promossa dall’Asp Ism – Istituti di Santa Maria in Aquiro, su mandato della Regione Lazio. Dopo le tapp ... notizie.it Tappa nel Lazio per le selezioni di “Miss Mamma Italiana 2026”, il concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto alla sua 33ª edizione. L’appuntamento si è svolto domenica 3 maggio a San Cesareo, presso il Centro Commerciale “La Noce” #miss #MissM - facebook.com facebook