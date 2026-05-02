Finale Coppa Italia Lazio - Inter ecco come raggiungere l' Olimpico e viaggiare gratis sui mezzi di Roma

Per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, i mezzi pubblici della città saranno potenziati. La metropolitana entrerà in funzione con orario prolungato, consentendo agli spettatori di arrivare facilmente allo stadio. Inoltre, chi ha un biglietto per la partita potrà viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblici di Roma. Le autorità hanno annunciato queste misure per facilitare l’afflusso dei tifosi e ridurre l’uso dei mezzi privati.

Mezzi pubblici potenziati, metropolitana con orario esteso e spostamenti gratuiti per chi ha un biglietto della partita. Torna, anche quest’anno, il progetto “Road to zero” promosso dalla Lega Calcio Serie A in collaborazione con l’Uefa per promuovere una mobilità “green” per la finale di Coppa.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Finale Coppa Italia, squalificato Sarri per la sfida all’Olimpico tra Inter e Laziodi Redazione Inter News 24Finale Coppa Italia, il tecnico della Lazio salterà l’atto conclusivo dell’Olimpico; nessuna sanzione per i diffidati... Biglietti Lazio Inter, ecco prezzi, dettagli e info sulla finale di Coppa Italiadi Redazione Inter News 24Biglietti Lazio Inter, ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla finale di Coppa Italia: prezzi, dettagli e tutte le info... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Biglietti finale Coppa Italia Lazio–Inter: date e fasi di vendita; Coppa Italia, tra Inter e Lazio sarà una finale sbilanciata. Ma in gara secca...; Coppa Italia Frecciarossa | Lazio-Inter, la vendita dei tagliandi; La finale di Coppa Italia sarà tra Inter e Lazio. Tra sponsor, crediti e finale di Coppa Italia: la Lazio con 40 milioni si riprende dalla crisi peggiore dell’era LotitoUna grossa parte dei ricavi nei prossimi mesi. Ossigeno per le casse dopo le difficoltà vissute tra giugno e dicembre 2025 ... corrieredellosport.it Inter, grana Calhanoglu: è a rischio per la finale di Coppa Italia contro la LazioL'Inter potrebbe dover fare a meno di Hakan Calhanoglu nella finale di Coppa Italia. Il centrocampista turco, dopo aver trascinato i nerazzurri nella semifinale di ritorno contro il Como con due gol e ... corrieredellosport.it Telesveva. . COPPA ITALIA DILETTANTI | Bisceglie sabato prossimo a Teramo per la finale nazionale contro il Montecchio Gallo: partita la prevendita, almeno 1000 nerazzurri al "Bonolis" #bisceglie #ferrulli #sport - facebook.com facebook