Lazio-Inter Coppa Italia 13-05-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 maggio alle 21:00 si gioca allo Stadio Olimpico la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Le due squadre si affrontano in una partita che rappresenta un momento chiave della stagione, con le formazioni pronte a scendere in campo. Le quote e i pronostici sono già stati diffusi, creando grande interesse tra tifosi e appassionati di calcio.

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C’è grande attesa per la finale di Coppa Italia, in programma il 13 maggio allo Stadio Olimpico, che vale davvero tanto per le due squadre protagoniste. A contendersi il titolo l’Inter e la Lazio, sulla carta a un livello differente come visto nella gara di campionato di sabato scorso, ma in partita singola sono i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Lazio-Inter (Coppa Italia, 13-05-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
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