Lazio-Inter Coppa Italia 13-05-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il 13 maggio alle 21:00 si gioca allo Stadio Olimpico la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Le due squadre si affrontano in una partita che rappresenta un momento chiave della stagione, con le formazioni pronte a scendere in campo. Le quote e i pronostici sono già stati diffusi, creando grande interesse tra tifosi e appassionati di calcio.

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