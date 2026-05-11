Lazio-Inter Coppa Italia 13-05-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Il 13 maggio alle 21:00 si gioca allo Stadio Olimpico la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Le due squadre si affrontano in una partita che rappresenta un momento chiave della stagione, con le formazioni pronte a scendere in campo. Le quote e i pronostici sono già stati diffusi, creando grande interesse tra tifosi e appassionati di calcio.
C’è grande attesa per la finale di Coppa Italia, in programma il 13 maggio allo Stadio Olimpico, che vale davvero tanto per le due squadre protagoniste. A contendersi il titolo l’Inter e la Lazio, sulla carta a un livello differente come visto nella gara di campionato di sabato scorso, ma in partita singola sono i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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