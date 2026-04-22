La semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio si gioca questa sera alle 21:00, con le formazioni che si sfidano dopo aver pareggiato l’andata. In palio c’è un posto in finale contro l’Inter, con le due squadre che si preparano a scendere in campo per la sfida decisiva. Gli appassionati attendono di scoprire quale delle due formazioni riuscirà a imporsi e a passare il turno.

Proprio come l’altra semifinale di Coppa Italia, anche quella fra Atalanta e Lazio riparte dal pareggio dell’andata. All’Olimpico, nella partita di andata, La Dea aveva infatti agguantato le Aquile sul 2-2 in pieno recupero. Si gioca mercoledì sera a Bergamo e gli orobici si presentano alla sfida dopo il pari contro la Roma, che gli. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atalanta-Lazio (Coppa Italia, 22-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. In palio un posto in finale contro l’Inter

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