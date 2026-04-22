Atalanta-Lazio Coppa Italia 22-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici In palio un posto in finale contro l’Inter

Lunedì sera alle nove si gioca la sfida di ritorno tra Atalanta e Lazio, valida per la semifinale di Coppa Italia. Entrambe le squadre sono uscite dal primo incontro con un risultato di parità, quindi si deciderà chi accederà alla finale contro l’Inter. Sono state rese ufficiali le formazioni e le quote sono state aggiornate in vista della partita, che promette di essere molto combattuta.

Proprio come l’altra semifinale di Coppa Italia, anche quella fra Atalanta e Lazio riparte dal pareggio dell’andata. All’Olimpico, nella partita di andata, La Dea aveva infatti agguantato le Aquile sul 2-2 in pieno recupero. Si gioca mercoledì sera a Bergamo e gli orobici si presentano alla sfida dopo il pari contro la Roma, che gli. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Atalanta-Lazio (Coppa Italia, 22-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. In palio un posto in finale contro l’Inter Notizie correlate Atalanta-Lazio (Coppa Italia, 22-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. In palio un posto in finale contro l’InterProprio come l’altra semifinale di Coppa Italia, anche quella fra Atalanta e Lazio riparte dal pareggio dell’andata. Atalanta-Lazio (Coppa Italia, 22-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiProprio come l’altra semifinale di Coppa Italia, anche quella fra Atalanta e Lazio riparte dal pareggio dell’andata. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Coppa Italia, oggi semifinale Atalanta-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in chiaro; Atalanta-Lazio | Insieme verso Bergamo; Atalanta-Lazio: dove vederla (in chiaro), orario e probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia; Coppa Italia, Atalanta-Lazio: si riparte dal 2-2 dell'andata, in palio la finale contro l'Inter. Atalanta Lazio streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa ItaliaAtalanta Lazio streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia in programma stasera, mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 21 ... tpi.it Atalanta Lazio LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del matchAtalanta Lazio: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2025-2026. Segui il match con noi! L’Atalanta e la Lazio si sfidano oggi a partire dall ... lazionews24.com Atalanta o Lazio Chi sfiderà l’Inter in finale di Coppa Italia Lo scopriremo stasera su Italia1! Dalle 20.30 saremo con voi per accompagnarvi al fischio d’inizio della gara di ritorno tra i ragazzi di Palladino e quelli di Sarri (2-2 all’andata). Al termine del match r - facebook.com facebook Supercoppa 2026/2027: sembra ormai quasi certo il ritorno alla vecchia formula con finale secca. Ad oggi potrebbe essere : Inter contro la vincente di Atalanta - Lazio con gara unica al Meazza x.com