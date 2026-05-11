Il tecnico della squadra ha annunciato le scelte per la finale di Coppa Italia, optando per un attacco con la formazione ThuLa, seguito da Barella, Akanji e Dumfries. La decisione è stata comunicata in vista della partita, con un'attenzione particolare alla composizione della rosa e alle posizioni in campo. La formazione prevista riflette le strategie adottate dal tecnico in questa fase decisiva della competizione.

Un tempo per Thuram e Barella, un’ora per Lautaro, 29 minuti per Dumfries, neanche mezzo per Zielinski, Dimarco e Akanji. Da alchimista, più che da allenatore, Cristian Chivu ha mescolato le dosi idonee per consentire all’Inter di essere "nella migliore versione di noi stessi" durante la finale di Coppa Italia. Mercoledì capiremo se e quanto la gestione avrà pagato. Nel frattempo, la prova generale dell’Olimpico ha fornito buone indicazioni sul livello di mentalità raggiunto dalla squadra campione d’Italia: non smarrire la giusta ferocia nelle circostanze in cui tirare indietro la gamba sarebbe pure comprensibile è un passaggio di crescita fondamentale per salire sul ponte delle grandi d’Europa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio già stracciata? Chivu non si fida: le scelte di formazione per la finale di Coppa Italia

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