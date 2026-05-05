Ricambi auto l’istituto Tagliacarne | Settore da 31,2 mld | l’aftermarket cresce ma manca il personale qualificato

Il settore dei ricambi auto in Italia vale circa 31,2 miliardi di euro. Secondo un rapporto dell’istituto Tagliacarne, il mercato dell’aftermarket automobilistico continua a espandersi, con quasi un quarto delle aziende che prevede un aumento del fatturato nel corso dell’anno. Inoltre, più di un terzo delle imprese pianifica di assumere nuovo personale, anche se si riscontrano difficoltà nel reperire figure qualificate.

Il 24,8% delle aziende dell’aftermarket auto prevede per quest’anno un aumento del fatturato e il 36% un incremento delle assunzioni. Ma per il 2026 due imprese su tre lamentano difficoltà a trovare le figure professionali e per il 36,8% questo potrebbe tradursi in un freno alla crescita. Mentre un’impresa su quattro teme per quest’anno problemi di approvvigionamento delle materie prime e semilavorati critici, come semiconduttori e batterie. È quanto emerge dalla ricerca “Il settore dell’Aftermarket dell’automotive in movimento”, che punta i riflettori sulle imprese operanti nella produzione e nella vendita di ricambi di auto, realizzata dal Centro Studi Tagliacarne per conto della Camera di commercio di Modena, in collaborazione con la Camera di commercio di Torino e con il supporto di Anfia e presentata oggi a Modena.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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