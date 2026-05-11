Lavoro famiglia e nuovi talenti | Enel scommette sul welfare

Enel ha annunciato un investimento nel welfare aziendale, puntando su iniziative che coinvolgono il lavoro, la famiglia e lo sviluppo di nuovi talenti. La società sta introducendo misure per supportare i propri dipendenti, con attenzione alle esigenze familiari e alla crescita professionale. Questa strategia si inserisce in un contesto di cambiamenti sul mercato del lavoro, che vede emergere approcci innovativi e nuove modalità di occupazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CAMBIA IL LAVORO e con questo anche il mercato, condizionato da approcci del tutto nuovi al mondo dell’occupazione. Sempre più numerosi i lavoratori che non esitano a cambiare azienda, appendendo al chiodo il badge utilizzato da anni: "Non basta più offrire retribuzioni competitive", spiegano gli esperti. "La vera sfida è migliorare la qualità di vita delle persone, adottando un modello di welfare innovativo che risponda ai bisogni reali di una società che cambia". Tradotto: più tempo per la famiglia, più attenzione alla salute e al benessere, maggiore sensibilità verso la parità di genere. Secondo uno studio di Pluxee, diffuso di recente, attualmente ben il 74% dei dipendenti fa attenzione ai benefit legati al welfare quando valuta una nuova opportunità di lavoro e predilige quelli che incidono positivamente sul bilancio familiare (58%).🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lavoro, famiglia e nuovi talenti: Enel scommette sul welfare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video [Multi-SUB] She Entered a Novel as Cannon Fodder—Then Shared a Body-Swap Secret With the Emperor Notizie correlate Offida scommette sul futuro: 256 nuovi libri per scuola e pediatriaL’amministrazione di Offida ha dato un impulso concreto al percorso educativo dei più piccoli attraverso la consegna di 256 nuovi volumi destinati... Leggi anche: Confronto sul futuro delle aziende. Persone, competenze e talenti al centro della crescita sul lavoro Argomenti più discussi: Famiglia e lavoro: sgravio contributivo per chi adotta la norma UNI 192:2026; Imprese, incentivi ad aziende che sostengono conciliazione vita-lavoro; Lavoro, famiglia e nuovi talenti: Enel scommette sul welfare; Decreto lavoro 2026: incentivi all’occupazione, salario giusto, stretta sul caporalato digitale.