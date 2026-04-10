Offida scommette sul futuro | 256 nuovi libri per scuola e pediatria

L’amministrazione di Offida ha distribuito 256 nuovi libri alle strutture dedicate ai bambini e alla scuola dell’infanzia del territorio. Questa iniziativa mira a rafforzare le risorse educative disponibili per i più giovani, offrendo loro materiali aggiornati e vari. La consegna si inserisce in un progetto volto a sostenere l’apprendimento e lo sviluppo dei bambini attraverso il potenziamento delle strutture locali.

L’amministrazione di Offida ha dato un impulso concreto al percorso educativo dei più piccoli attraverso la consegna di 256 nuovi volumi destinati alle strutture dedicate all’infanzia del territorio. L’iniziativa, che vede coinvolti lo studio pediatrico locale e il Polo 0-6, è stata resa possibile grazie ai fondi ottenuti tramite un progetto presentato al Ministero della Cultura nel quadro del Fondo Editoria. Il piano di distribuzione prevede una ripartizione mirata delle risorse librarie in base alla funzione degli spazi coinvolti. Nello specifico, 31 testi illustrati sono stati affidati allo studio pediatrico con l’obiettivo di mitigare la tensione dei momenti di attesa per i piccoli pazienti, trasformando lo spazio medico in un ambiente più armonioso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Offida scommette sul futuro: 256 nuovi libri per scuola e pediatria Libri e giovani lettori crescono. La Fiera che scommette sul futurodi Anna Mangiarotti Al suono della campanella, per così dire, nell’aula della Fondazione Mondadori a Milano, ieri il densissimo programma della 63ª... Fiere 2026 e il futuro della moda : "La pelle scommette sul mai visto"Leggere il cambiamento e tradurlo in valore concreto per il sistema moda, del lusso, del design e per la filiera della manifattura creativa.