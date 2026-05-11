Lavoro disabili lo trovano meno tramite collocamento Meglio con privati

Da tv2000.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati recenti mostrano che i disabili intellettivi trovano più facilmente un’occupazione attraverso canali privati rispetto ai centri per l’impiego pubblici, che rappresentano poco più del 10 per cento delle assunzioni. Questa differenza evidenzia una maggiore presenza di opportunità nel settore privato per questa categoria. La situazione si riferisce ai tentativi di inserimento lavorativo di persone con disabilità intellettive.

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Lavoro: i disabili intellettivi vengono inseriti soprattutto attraverso canali privati, e poco più del 10 per cento tramite i centri per l’impiego delle amministrazioni locali. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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