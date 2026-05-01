Mele | il lavoro è pilastro di dignità e autonomia per la disabilità

Il Garante della provincia di Potenza ha fatto un appello riguardo alle opportunità di lavoro per le persone con disabilità. In particolare, si sottolinea l'importanza dell'inclusione professionale come strumento per garantire dignità e autonomia. L’obiettivo è superare le barriere culturali e favorire uno sviluppo più equo nel territorio, attraverso iniziative e politiche mirate a promuovere l’occupazione di questa fascia della popolazione.

? Cosa sapere Il Garante Mele lancia un appello sul lavoro per disabili nella Provincia di Potenza.. L'inclusione professionale mira a superare le barriere culturali e favorire lo sviluppo territoriale.. Il primo maggio 2026 vede Stefano Mele, Garante per i diritti delle persone con disabilità della Provincia di Potenza, lanciare un appello sul valore del lavoro come pilastro dell’identità e dell’autonomia individuale. In questa giornata dedicata alla celebrazione dell’impegno lavorativo, il Garante provinciale sposta il dalla semplice ricorrenza al cuore pulsante della dignità umana. Per Mele, l’attività professionale non si limita a garantire un sostegno economico necessario alla sopravvivenza, ma rappresenta lo strumento fondamentale attraverso cui ogni individuo costruisce la propria partecipazione attiva alla società.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mele: il lavoro è pilastro di dignità e autonomia per la disabilità Notizie correlate Mele: il lavoro è dignità e sfida le barriere per la disabilità?? Cosa sapere Il Garante di Potenza Stefano Mele diffonde un messaggio sull'occupazione per il primo maggio 2026. Leggi anche: Disabilità: la sfida tra scuola e lavoro per l’autonomia reale Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Borgo, riapre Giurset nella mega cassetta di mele; KOMY, la nuova ricerca che trasforma gli scarti della mela in valore; Rimettere il credito al servizio del Paese: la Fisac all’assemblea Cgil dell’industria; Geopolitica e giovani: parla Mellenotte di Pink Lady. Sindacati in piazza: Lavoro dignitoso. Meloni: Risorse solo a chi rispetta i lavoratori«Sappiamo bene che c'è ancora molto da fare. Perché il lavoro deve essere sempre più stabile, sicuro, ben retribuito e capace di dare futuro, soprattutto ai giovani, alle donne e a chi vive nelle aree ... lastampa.it Perché il decreto Primo Maggio è una truffa e una doppia lesione, anche costituzionale, dei diritti del lavoroIl decreto Primo Maggio finanzia le imprese con un miliardo e stravolge l'art. 36 della Costituzione sui salari ... ilfattoquotidiano.it “ Vogliamo le mele tutte fatte tonde, tutte uguali, tutte lucide, e con questo eliminiamo la diversità che è il fondamento della vita. La di-ver-si-ta'! Perché, secondo me, la ricchezza dell'umanità sta nella sua varietà.” _Tiziano Terzani, “La fine è il mio inizio” - facebook.com facebook