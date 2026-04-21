Il 14 aprile scorso, nella sala principale di un istituto scolastico di Caltanissetta, si è svolto un seminario che ha affrontato il tema della disabilità, con particolare attenzione alle norme e alle procedure legate a istruzione, formazione e lavoro. L’evento ha coinvolto diversi professionisti e rappresentanti delle istituzioni, concentrandosi sulla collaborazione tra scuola e mondo del lavoro per favorire l’autonomia delle persone con disabilità.

Il 14 aprile scorso, l’Aula Magna dell’I.I.S. Sebastiano Mottura di Caltanissetta ha ospitato un seminario fondamentale dedicato alla gestione del lavoro di rete, focalizzato sulle nuove direttive riguardanti la disabilità tra istruzione, formazione e occupazione. L’incontro ha riunito dirigenti scolastici, docenti responsabili per il benessere e l’inclusione, referenti per i percorsi scuola-lavoro e nuclei familiari, con l’obiettivo di tracciare una rotta comune per superare le barriere sociali e professionali nel territorio. Dal supporto assistenziale all’autodeterminazione: la nuova strategia territoriale. La discussione, che ha la partecipazione sia fisica che digitale, è stata aperta dal Direttore Generale dell’USR Sicilia, Serra, insieme alla Dirigente dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, Assenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Disabilità: la sfida tra scuola e lavoro per l’autonomia reale

The First Deaf-Blind Graduate In History (The Full Story of Helen Keller)

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