La Cgil ha scritto al prefetto evidenziando come il lavoro agile possa rappresentare una soluzione alla crisi energetica, in particolare per limitare gli effetti dell’aumento del prezzo della benzina sui redditi dei lavoratori pubblici nella provincia. La richiesta si concentra sull’adozione di modalità di lavoro più flessibili come misura immediata per contrastare le difficoltà economiche legate ai rincari.

La Cgil individua nel cosiddetto lavoro agile la risposta immediata alla crisi energetica, per ridurre l’erosione dei redditi dei lavoratori pubblici della provincia. La Fp Cgil di Sondrio ha trasmesso una richiesta a tutte le Pubbliche amministrazioni presenti sul territorio provinciale e al prefetto di Sondrio per chiedere una valutazione urgente in merito ad un ampliamento temporaneo delle giornate di lavoro agile per la situazione straordinaria legata all’aumento dei costi dei carburanti. Michela Turcatti (foto) e Leonardo Puleri della Fp Cgil Sondrio evidenziano come "l’attuale scenario mondiale, in un susseguirsi di crisi belliche e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Più lavoro agile contro il caro benzina, la Cgil scrive al prefetto

Caro benzina: la Cgil chiede più smart working per i dipendentiLa Fp Cgil di Sondrio ha inviato una richiesta formale a tutte le amministrazioni pubbliche della provincia e alla Prefetta Anna Pavone per ottenere...

Leggi anche: Asili nido, la Cgil Fp: "Se la Coop Gialla non paga i lavoratori, lo faccia il Comune". E scrive al prefetto

Temi più discussi: Cgil: smart working contro il caro carburanti; Più lavoro agile contro il caro benzina, la Cgil scrive al prefetto; Smart working, con la crisi energetica torna il pressing dei sindacati; Dip. Salute e Sicurezza: Infortunio durante lo smart working.

Più lavoro agile contro il caro benzina, la Cgil scrive al prefettoLa Cgil individua nel cosiddetto lavoro agile la risposta immediata alla crisi energetica, per ridurre l’erosione dei redditi ... ilgiorno.it

Regolamento sul lavoro agile e da remoto, Fp Cgil Potenza: Subito tavolo di confronto con Regione BasilicataLa nota integrale della Segretaria generale Fp Cgil Potenza, Giuliana Scarano. Le attuali tensioni geopolitiche ed economiche stanno provocando gravi effetti sui mercati energetici, lasciando prefigur ... trmtv.it

Sanità gallurese in crisi, la Cgil conferma lo sciopero dopo l’incontro con la presidente Alessandra Todde x.com

Fp Cgil Nazionale added a new photo —... - Fp Cgil Nazionale - facebook.com facebook