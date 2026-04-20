Firma day e inaugurazione della nuova sede del Pd teatino | Una casa democratica per tutta la città

Domenica 19 aprile si è svolto il giorno dedicato alla firma del Partito Democratico di Chieti, che ha anche inaugurato la nuova sede del partito in città. La giornata ha visto la raccolta di firme a sostegno della lista del partito, che parteciperà alle prossime elezioni comunali accanto al candidato sindaco Giovanni Legnini. La cerimonia di apertura della sede ha rappresentato un momento di presenza e partecipazione politica nel centro cittadino.

Si è svolto domenica 19 aprile, il firma day del Partito Democratico di Chieti: una giornata di raccolta firme a sostegno della lista del partito che correrà alle prossime elezioni comunali a fianco del candidato sindaco Giovanni Legnini. L'evento ha coinciso con l'inaugurazione della nuova sede.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Tutto pronto per il taglio del nastro della nuova piscina a Viserba: una festa per tutta la cittàLa giornata inaugurale sarà anche l’occasione per scoprire una parte del rinnovato Parco don Tonino Bello, i cui lavori sono alle battute conclusive... Nuova Caserma dei Carabinieri a Ravello: l'inaugurazione della sedeSi è tenuta oggi la cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Stazione di Ravello, appartenente alla Compagnia Carabinieri di Amalfi. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: PD Chieti, firma day e inaugurazione della sede; Battaglia per 30’, poi Verona dilaga al PalaMaggetti: Roseto torna ultimo; Carta d’Identità Elettronica: appuntamento a Pero dei Santi per l’Open Day del 19 Aprile; Birre a regola d'arte e tavolate ricche di gusto, a Reggio Calabria nasce Brama Pub: fascino british e anima reggina. 57' - GOL JUVE: Thuram firma il raddoppio. Azione insistita dei bianconeri iniziata da Conceicao, dopo la conclusione respinta di Locatelli la palla diventa buona per McKennie che serve il compagno di squadra. #JuveBologna 2-0 x.com Firma del «Corriere», non disdegna il grande schermo, soprattutto quando ne va del suo portafoglio. Molto docile se intervista il suo editore, amabile con Fabio Fazio e Geppi Cucciari che lo invitano, ma feroce coi suoi «nemici» come Bianca Berlinguer e, - facebook.com facebook