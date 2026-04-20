Firma day e inaugurazione della nuova sede del Pd teatino | Una casa democratica per tutta la città

Da chietitoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 aprile si è svolto il giorno dedicato alla firma del Partito Democratico di Chieti, che ha anche inaugurato la nuova sede del partito in città. La giornata ha visto la raccolta di firme a sostegno della lista del partito, che parteciperà alle prossime elezioni comunali accanto al candidato sindaco Giovanni Legnini. La cerimonia di apertura della sede ha rappresentato un momento di presenza e partecipazione politica nel centro cittadino.

Si è svolto domenica 19 aprile, il firma day del Partito Democratico di Chieti: una giornata di raccolta firme a sostegno della lista del partito che correrà alle prossime elezioni comunali a fianco del candidato sindaco Giovanni Legnini. L'evento ha coinciso con l'inaugurazione della nuova sede.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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