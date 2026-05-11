Dopo 55 giorni di lavori e un investimento di 30 milioni di euro, la pista 35L dell’aeroporto di Malpensa è tornata operativa. Durante il periodo, 300 operai hanno lavorato giorno e notte per completare la riqualificazione. Con la pista attiva, si è registrato il primo decollo verso una destinazione alle Isole Canarie. La riqualificazione ha portato al termine delle operazioni di manutenzione e miglioramento della pista.

MALPENSA (Varese) Cinquantacinque giorni di lavori, 300 operai impegnati giorno e notte e un investimento da 30 milioni di euro: sono questi i numeri della riqualificazione che ha riportato operativa la pista 35L dell’aeroporto di Malpensa. A segnare il ritorno alla normalità è stato il volo Ryanair diretto a Gran Canaria, primo a decollare dalla nuova pista poco dopo le 6. Un via libera che chiude un cantiere avviato il 16 marzo e concluso rispettando i tempi previsti. L’intervento ha riguardato una ricostruzione profonda dell’infrastruttura. Sono stati rimossi fino a 70 centimetri di asfalto, completamente rifatti partendo dagli strati più profondi fino al manto superficiale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavori terminati, la pista è attiva. Primo decollo per Gran Canaria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Malpensa, lavori terminati: la pista è attiva. Primo decollo per Gran CanariaMalpensa (Varese) - Cinquantacinque giorni di lavori, 300 operai impegnati giorno e notte e un investimento da 30 milioni di euro: sono questi i...

Leggi anche: Miquel Salvò rinnova con il Dreamland Gran Canaria

Argomenti più discussi: Malpensa, lavori terminati: la pista è attiva. Primo decollo per Gran Canaria; Primo decollo per Gran Canaria: torna operativa la pista di Malpensa; Malpensa lavori terminati | la pista è attiva Primo decollo per Gran Canaria.