Malpensa lavori terminati | la pista è attiva Primo decollo per Gran Canaria

Dopo cinquantacinque giorni di lavori, con l’impiego di circa 300 operai e un investimento di 30 milioni di euro, la pista 35L dell’aeroporto di Malpensa è stata riaperta questa mattina. La riqualificazione ha permesso di rendere nuovamente operativa la pista, che da oggi è attiva e pronta a ospitare voli. Il primo decollo è stato diretto verso Gran Canaria.

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Malpensa (Varese) - Cinquantacinque giorni di lavori, 300 operai impegnati giorno e notte e un investimento da 30 milioni di euro: sono questi i numeri della riqualificazione che ha riportato pienamente operativa la pista 35L dell’aeroporto di Malpensa, riaperta questa mattina. A segnare simbolicamente il ritorno alla normalità è stato il volo Ryanair diretto a Gran Canaria, primo a decollare dalla nuova pista poco dopo le 6. Un via libera che chiude un cantiere avviato il 16 marzo e concluso rispettando i tempi previsti. L’intervento ha riguardato una ricostruzione profonda dell’infrastruttura. Sono stati rimossi fino a 70 centimetri di asfalto, completamente rifatti partendo dagli strati più profondi fino al manto superficiale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Malpensa, lavori terminati: la pista è attiva. Primo decollo per Gran Canaria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Miquel Salvò rinnova con il Dreamland Gran Canaria Leggi anche: Chimezie Metu, il colpo del Gran Canaria che arriva sotto i tabelloni