Miquel Salvò rinnova con il Dreamland Gran Canaria

Il capitano del Dreamland Gran Canaria ha annunciato il rinnovo del suo contratto con la squadra. La notizia è stata comunicata attraverso un tweet ufficiale della società datato 28 febbraio 2026. In quell’occasione, il giocatore ha preso la parola per confermare la sua intenzione di proseguire l’esperienza con il club. La notizia è stata condivisa sui canali social della squadra.

??? El capitán toma la palabra. Miquel tiene algo que decir?? pic.twitter.comyZvfVb9NHa Il club Baloncesto Gran Canaria rafforza la stabilità del proprio progetto confermando Miquel Salvó. L'ala nato nel 1994 a Vilanova i la Geltrú proseguirà con la maglia Amarilla per le prossime due stagioni, consolidando un legame iniziato nel 2021 e orientato alla crescita continua della squadra. Il contratto è stato rinnovato per due stagioni, assicurando al giocatore la permanenza fino al 2028. Salvó resta in organico dal 2021 e continuerà a rappresentare Gran Canaria come punto di riferimento all'interno della formazione Amarilla. In questa stagione, in Basketball Champions League, il rendimento medio dell'ala è di 6,3 punti, 1,4 rimbalzi e 0,8 assist a partita.