RFI Gruppo Fs | avanzano i lavori del passante AV di Firenze

I lavori di Rete Ferroviaria Italiana per il Passante AV di Firenze continuano secondo i piani stabiliti. Si tratta di un intervento infrastrutturale importante per migliorare la rete ferroviaria del paese. L’opera mira a potenziare la mobilità e a favorire un sistema di trasporto più efficiente. I lavori proseguono senza ritardi, con l’obiettivo di completare l’intervento nei tempi previsti.

Proseguono secondo programma i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per il Passante AV di Firenze, uno degli interventi infrastrutturali strategici per il potenziamento e per il miglioramento della mobilità del sistema ferroviario nazionale. L’investimento complessivo per la realizzazione dell’opera raggiunge i 2,7 miliardi di euro. Oggi, mercoledì 22 aprile, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso il cantiere della stazione Alta Velocità di Firenze. Con lui presenti Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana, Sara Funaro, Sindaca di Firenze, Paola Firmi, Presidente Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi, Amministratore Delegato Rete Ferroviaria Italiana e Dario Lo Bosco, Amministratore Delegato FS Engineering.🔗 Leggi su Tpi.it

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