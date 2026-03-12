Installazione di nuove opere acquedottistiche | sospensione idrica di otto ore

Nel Comune di San Vito dei Normanni sono previste nuove opere acquedottistiche che richiederanno una sospensione dell’acqua di otto ore. L’intervento interessa le utenze della zona e mira a migliorare il sistema di distribuzione idrica. La sospensione entrerà in vigore nelle prossime ore e durerà per l’intera durata dell’intervento. I cittadini sono invitati a prendere le dovute precauzioni.

SAN VITO DEI NORMANNI – Nuovi interventi di potenziamento infrastrutturale in arrivo nel Comune di San Vito dei Normanni. Acquedotto Pugliese ha comunicato l’avvio di lavori mirati al miglioramento del servizio idrico cittadino, che prevedono l’installazione di nuove opere acquedottistiche.Per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Lavori Acquedotto Pugliese: interruzione idrica di otto ore in alcune stradeVILLA CASTELLI - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Villa Castelli. Frosinone senz’acqua per 12 ore: ecco tutte le strade coinvolte dalla sospensione idricaLavori di manutenzione programmata, alcune strade di Frosinone resteranno per tutta la notte senza acqua. Aggiornamenti e notizie su Installazione di nuove opere... Temi più discussi: Edilizia libera: elenco delle opere senza permessi; SUPERFLEX There Are Other Fish In The Sea; Installazione di nuove opere acquedottistiche: sospensione idrica di otto ore; Acqua, giovedì stop a Santa Maria al Bagno. Il Giardino della Marinaressa rinasce grazie all'installazione di nuove opereCosa rimane della Biennale d'Arte di Venezia e dei suoi eventi collaterali quando la mostra si chiude? In genere nulla, se non le suggestioni lasciate dalle opere stesse. Fa eccezione l'installazione ... ilgazzettino.it A Milano Centrale sbarca la nuova opera di JR: l’installazione dello street artist è un gioco di illusione otticaMilano, 8 aprile 2024 – È uno degli street artist francesi più importanti oltre ad essere uno dei più conosciuti al mondo. Dopo aver spaccato Palazzo Farnese a Roma e aver coinvolto centinaia di ... ilgiorno.it Report. . Clan dei casalesi infiltrato in Rfi, il teste: "Ci aiutava a risolvere problemi" “Conosco Nicola Schiavone, era un consulente del Consorzio Stars”. “Ci aiutava a pianificare i lavori di installazione dei PL e intercedeva con la direzione tecnica dell’Rfi in p facebook #Spagna #Barcellona Dopo l'installazione della monumentale croce a 4 bracci (di 17mt) sulla Torre di Gesù Cristo, la Sagrada Familia ha raggiunto l'altezza di 172,5 metri ed è diventata ufficialmente la chiesa più alta del mondo. x.com