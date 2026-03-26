Il 13 aprile, in 22 comuni, si verifica una sospensione dell’erogazione idrica che interessa circa 250.000 persone. La sospensione è necessaria per eseguire lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento sulla condotta adduttrice denominata “Giardino”. Gli interventi sono finanziati con fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Sospensione idrica in 22 comuni il 13 aprile per consentire i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento della condotta adduttrice “Giardino”, finanziati con fondi pnrr. “Aca, con il supporto del prefetto – si legge nella nota diffusa - sta operando per prevenire situazioni critiche e garantire la continuità del servizio. È già stato predisposto l’utilizzo di autobotti a supporto delle utenze sensibili e dei servizi essenziali. Gli interventi consentiranno di portare a compimento i progetti pnrr dell’Acquedotto Giardino, da Popoli a Pescara, con miglioramenti significativi nei prossimi mesi in termini di efficienza e affidabilità della rete”. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Sospensione idrica in 22 comuni e per 250mila cittadini per consentire i lavori Aca sull’Acquedotto Giardino

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