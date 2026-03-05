Piazza Baldissera lavori ai binari in via Chiesa della Salute | modifiche alla viabilità e deviazioni dei mezzi Gtt

A Torino, i lavori ai binari in via Chiesa della Salute coinvolgono Piazza Baldissera, con modifiche temporanee alla viabilità e deviazioni dei mezzi Gtt. La riqualificazione della piazza ha raggiunto una nuova fase, concentrandosi sulla configurazione definitiva dei binari tranviari. Durante le operazioni, sono state apportate variazioni alla circolazione e ai percorsi dei mezzi pubblici nella zona.

Dal 5 marzo. Coinvolte le linee 10N, 52, 67 Festiva, 69, 91, N10 Gialla A Torino il progetto di riqualificazione di piazza Baldissera è entrato in una nuova fase operativa finalizzata alla configurazione definitiva dei binari tranviari. Da martedì 24 febbraio al 31 marzo 2026 sono in programma le operazioni di posa di tre scambi tranviari e dei relativi sistemi di comando all’intersezione tra via Stradella e via Chiesa della Salute. Nei giorni scorsi sono state annunciate e introdotte le nuove modifiche alla circolazione veicolare e ai percorsi delle linee di trasporto pubblico locale. Per mitigare l'impatto del cantiere e rendere più fruibile il collegamento tra via Scialoja e piazza Baldissera, dal 2 marzo è stata istituita la nuova linea B1. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Lavori in piazza Baldissera, modifiche in via Stradella e attivazione della linea B1 (per oltre un mese)Il progetto di riqualificazione di Piazza Baldissera entra in una nuova fase operativa finalizzata alla configurazione definitiva dei binari.

