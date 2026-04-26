Domenica 26 aprile, a Torino, sette linee di trasporto pubblico sono state soggette a variazioni di percorso. Le deviazioni riguardano le linee 17, 16CD, 18, M1S e 2014, con modifiche dovute a eventi che si tengono nelle zone di via Filadelfia, Nizza e Di Nanni. La modifica degli itinerari si è resa necessaria per consentire lo svolgimento di manifestazioni legate a partite di calcio e mercati locali.

? Cosa sapere Sette linee GTT cambiano percorso a Torino domenica 26 aprile tra mercati e calcio.. Deviazioni su linee 17, 16CD, 18, M1S e 2014 per eventi in via Filadelfia, Nizza e Di Nanni.. Sette linee della rete GTT subiranno variazioni di percorso a Torino questa domenica 26 aprile, tra la passione per il calcio allo Stadio Olimpico Grande Torino e i mercati rionali che animano le strade della città. La giornata torinese si presenta densa di impegni che impatteranno direttamente sulla mobilità urbana. In via Filadelfia, infatti, l’attenzione si concentra sulla sfida sportiva tra Torino e Inter: per permettere il regolare svolgimento dell’incontro, dalle 12:00 fino alle 23:00, le linee 17 e 17B saranno deviate in entrambe le direzioni con percorsi alternativi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, caos GTT domenica: 7 linee cambiano rotta tra calcio e mercati

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