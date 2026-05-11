Lavori alla condotta idrica si procede alla sostituzione di un gruppo di valvole

Martedì 12, un intervento sulla rete idrica di Poggio Renatico interesserà la zona di Chiesa Nuova. Il Gruppo Hera provvederà alla sostituzione di un gruppo di valvole, attività finalizzata a migliorare la sicurezza e l’affidabilità del servizio. Durante i lavori, potrebbero verificarsi interruzioni temporanee nell’erogazione dell’acqua nella zona interessata. L’azienda ha comunicato che l’intervento sarà effettuato nel rispetto delle procedure di sicurezza previste.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Martedì 12 il Gruppo Hera svolgerà un intervento di rinnovo sulla rete idrica di Poggio Renatico. Per rendere ancora più sicuro e affidabile il servizio sarà, infatti, sostituito un gruppo di valvole in località Chiesa Nuova. Il cantiere interesserà via Strada Nuova all’incrocio con via Galliera.🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lavori alla condotta idrica, rubinetti a secco e scuole chiuseIl sindaco Stefano Caiazzo ha disposto la chiusura di due plessi scolastici per il 27 aprile 2026. Nuova ciclovia, in programma lavori alla condotta idrica: "Sospesa l'erogazione d'acqua"I tecnici del Gruppo Hera saranno impegnati, giovedì 26, nella messa in servizio della nuova condotta idrica di via Copparo a Ferrara. Argomenti più discussi: SASSARI: ATTIVAZIONE DEL PRIMO TRATTO DELLA NUOVA CONDOTTA IN VIALE CAPRERA; Lavori alla condotta idrica, si procede alla sostituzione di un gruppo di valvole; Dichiarazione Consigliere Comunale Pasquale Terrani: LAVORI SULLA RETE IDRICA – ATTENZIONE ALLA VIABILITÀ; Via ai lavori della maxi rete idrica. Cali di pressione dal 15 al 17 maggio. Tutte le zone interessate e gli orari.