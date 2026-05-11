Lavori al cimitero di Vimercate Nasce la prima Sala del commiato

Al cimitero di Vimercate sono iniziati i lavori per la costruzione di una nuova struttura pubblica dedicata all’ultimo saluto, chiamata Sala del Commiato. La realizzazione rappresenta la prima di questo tipo nel complesso e si inserisce in un intervento di ampliamento delle strutture presenti. L’obiettivo è creare uno spazio dedicato ai momenti di commiato, con la costruzione della nuova sala che dovrebbe essere pronta nei prossimi mesi.

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Al cimitero nasce la Sala dell’Ultimo saluto: via ai lavori per la nuova casa del commiato, pubblica, a Vimercate. Uno spazio pensato per il momento più delicato, l’addio al proprio caro. La struttura sorgerà vicino all’ingresso di via Pellegatta e permetterà di ospitare cerimonie funebri e commemorative nel camposanto. L’intervento, inserito nella concessione per la gestione del sistema cimiteriale, segna un passaggio significativo nell’organizzazione dei servizi funerari. La nuova opera, già in fase di realizzazione, era stata approvata lo scorso dicembre e ora viene migliorata con alcune modifiche progettuali che puntano su accessibilità e funzionalità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavori al cimitero di Vimercate. Nasce la prima Sala del commiato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Sala del commiato, partono i lavori da 600mila euro al cimitero San Lazzaro | FOTO Leggi anche: Cimitero di Torre del Greco: la ditta conferma, lavori ripartiranno a breve. Argomenti più discussi: Lavori al cimitero di Vimercate. Nasce la prima Sala del commiato; Nuova sala dell’ultimo saluto al cimitero di Vimercate: al via i lavori; Cimitero di Vimercate: approvata la modifica alla realizzazione della nuova struttura di commiato; Cede parte del tetto del cimitero. È polemica sulla sicurezza.