Cimitero di Torre del Greco | la ditta conferma lavori ripartiranno a breve

La ditta incaricata dei lavori al cimitero di Torre del Greco ha confermato che le operazioni riprenderanno a breve. La ripresa delle attività segue una pausa nei lavori che aveva creato aspettative tra i familiari e i residenti della zona. La data esatta di ripartenza non è stata ancora comunicata, ma si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane. La situazione ha suscitato attenzione tra le persone coinvolte e gli interessati ai lavori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La vicenda dell’ampliamento del cimitero di Torre del Greco ha riacceso l’attenzione di molte famiglie, che nelle ultime settimane hanno versato acconti per l’acquisto di nuove nicchie e cappelle. Fino a oggi, i lavori annunciati sono stati bloccati a causa di presunti abusi nelle aree selezionate per il cantiere, generando preoccupazione tra i cittadini. Per affrontare la situazione, la società Italgeco, incaricata dei lavori, ha deciso di intervenire con una nota firmata dal suo amministratore, Andrea Ragozzino. L’obiettivo è quello di rassicurare i cittadini riguardo al progresso dell’iter e alla determinazione nel riprendere il progetto nel più breve tempo possibile.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Cimitero di Torre del Greco: la ditta conferma, lavori ripartiranno a breve. Notizie correlate Giuseppe Conte presenta la nuova sede del M5S a Torre del Greco: data e location.Giuseppe Conte presenta la nuova sede del M5S a Torre del Greco: data e location. Ripartiranno i lavori all’ex hotel. Chiusa la lite con l’impresa edileFORTE DEI MARMI La ditta edile del cantiere dell’ex hotel Franceschi in via XX Settembre dovrà liberare l’area da attrezzi, ponteggi e gru. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cimitero di Torre del Greco, Italgeco: Diritti dei cittadini la priorità; Torre del Greco, svolta per il cimitero: A breve i lavori per i nuovi loculi; Inaugurato il piazzale antistante il cimitero monumentale; RIMINI: la Mappa dei Lavori Pubblici. Cimitero di Torre del Greco: la ditta conferma, lavori ripartiranno a breve.La vicenda dell’ampliamento del cimitero di Torre del Greco ha riacceso l’attenzione di molte famiglie, che nelle ultime settimane hanno versato acconti per l’acquisto di nuove nicchie e cappelle. Fin ... napolipiu.com Cimitero di Torre del Greco, parla la ditta: Lavori pronti a ripartireSi riaccende l’attenzione sulla vicenda dei lavori di ampliamento del cimitero di Torre del Greco, tema particolarmente sentito da tante famiglie che negli ultimi mesi hanno versato acconti per l’acqu ... msn.com Cimitero di Torre del Greco, Italgeco: «Diritti dei cittadini la priorità» facebook