Blitz in un' autofficina trovati rifiuti pericolosi telecamere abusive e un lavoratore in nero Attività sospesa

Un blitz nell’autofficina ha portato al ritrovamento di rifiuti pericolosi, telecamere installate senza autorizzazione e un lavoratore non regolare. La causa principale sono state le irregolarità riscontrate durante i controlli, che hanno portato alla sospensione immediata dell’attività. Durante l’operazione sono stati sequestrati materiali tossici e documenti sospetti. Le autorità continuano le verifiche per accertare tutte le responsabilità.

Sequestrata un'area esterna per rischio inquinamento delle falde. Il titolare è stato denunciato e sanzionato per oltre 4.000 euro Gravi irregolarità ambientali, violazioni sulla sicurezza dei dipendenti e impiego di manodopera in nero. È questo il quadro emerso "nei giorni scorsi" durante un controllo a tappeto eseguito presso un'autofficina del territorio. L'operazione ha visto l'intervento congiunto dei militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Ceccano e dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Frosinone, ciascuno per le proprie competenze specifiche. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Autofficina senza autorizzazione e all’interno c’è un lavoratore al nero: stop immediato all’attivitàI carabinieri di Santa Croce sull’Arno, insieme al Nil di Pisa e al Nucleo forestale di Calcinaia, hanno fermato un’autofficina senza autorizzazioni.

Napoli, garage al Vomero con colonnine elettriche abusive: attività sospesaNei pressi di piazza degli Artisti nel quartiere Vomero di Napoli, i carabinieri hanno individuato un garage con colonne di ricarica elettrica abusive.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Officina abusiva scoperta dalle Fiamme gialle: sequestrate le attrezzature, titolare sanzionato; TARZO | OFFICINA ABUSIVA SCOPERTA A TARZO: SEQUESTRI E MAXI SANZIONE; Furto di energia a Napoli: pizzeria, parrucchiere, lavanderia e case alimentati con allacci illegali.

Autofficina abusiva a Santerno, blitz della Guardia Costiera di Ravenna: sequestrataPresunti responsabili denunciati all’autorità giudiziaria per una serie di reati, tra cui esercizio abusivo di attività commerciale e la gestione illecita di rifiuti e violazioni urbanistiche Santerno ... ilrestodelcarlino.it

Sfondano il cancello dell’officina. Il blitz per rubare l’auto di lussoFar west in via Pisana, una banda di ladri d’auto sfonda il cancello di un’autofficina per rubare una vettura di valore parcheggiata nel piazzale. E’ successo che non erano neanche le dieci di sera, ... lanazione.it

Enrico Rizzi. . Blitz in corso ad Altavilla Milicia dopo mia denuncia - facebook.com facebook