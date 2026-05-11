Lavorare nel cuore dell' Europa | la Regione Piemonte lancia 6 nuovi stage retribuiti

Da novaratoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Piemonte ha annunciato l'apertura delle candidature per sei tirocini retribuiti presso il proprio ufficio di Bruxelles, con inizio previsto per il 1° settembre 2026. I posti sono destinati a studenti e giovani professionisti interessati a un'esperienza formativa nel contesto delle istituzioni europee. Le selezioni sono aperte e le candidature si possono presentare fino a una data ancora da comunicare.

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Sei nuovi posti per un'esperienza formativa nel cuore delle istituzioni europee. La Regione Piemonte ha aperto le selezioni per il prossimo turno di tirocini presso il proprio ufficio di Bruxelles, con inizio fissato per il 1° settembre 2026."L'obiettivo di questi tirocini - ha dichiarato il.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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