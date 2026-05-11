Lavorare nel cuore dell' Europa | la Regione Piemonte lancia 6 nuovi stage retribuiti

La Regione Piemonte ha annunciato l'apertura delle candidature per sei tirocini retribuiti presso il proprio ufficio di Bruxelles, con inizio previsto per il 1° settembre 2026. I posti sono destinati a studenti e giovani professionisti interessati a un'esperienza formativa nel contesto delle istituzioni europee. Le selezioni sono aperte e le candidature si possono presentare fino a una data ancora da comunicare.

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Sei nuovi posti per un'esperienza formativa nel cuore delle istituzioni europee. La Regione Piemonte ha aperto le selezioni per il prossimo turno di tirocini presso il proprio ufficio di Bruxelles, con inizio fissato per il 1° settembre 2026."L'obiettivo di questi tirocini - ha dichiarato il.🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lombardia: 63 stage retribuiti nei Comuni, ecco come partecipareLa Regione Lombardia, insieme ad Anci Lombardia, ha avviato il progetto DoteComune, che mette a disposizione 63 tirocini formativi retribuiti presso... Concorso per 63 stage retribuiti nei Comuni della Lombardia: requisiti e scadenzeSi presentano importanti opportunità di inserimento lavorativo in Lombardia grazie a un bando che mette a disposizione 63 stage retribuiti nei... Argomenti più discussi: Lavorare nel cuore dell'Europa: la Regione Piemonte lancia 6 nuovi stage retribuiti; La Regione Piemonte ti manda a Bruxelles: sei stage pagati per lavorare in Europa; Potenziati i collegamenti ferroviari per Casale Monferrato in occasione di Casale Comics & Games - Casale Monferrato; Dolci Terre di Primavera in rosa. GIORNATA MONDIALE DELLA CROCE ROSSA Secondo il principio di Tutti Fratelli, che animava lo spirito del fondatore Henry Dunant, oggi si celebra la Giornata mondiale della Croce Rossa. Grazie alle donne e agli uomini che, ogni giorno, rendono tutto x.com Le migliori regioni vinicole nel nord Italia: una pratica panoramica (da qualcuno che vive a Milano) ?? reddit