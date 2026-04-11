La Regione Lombardia, in collaborazione con Anci Lombardia, ha lanciato il progetto DoteComune, che offre 63 tirocini formativi retribuiti presso diversi enti locali della regione. Il programma mira a coinvolgere giovani in esperienze lavorative sul territorio, con l’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. La partecipazione ai tirocini è aperta a coloro che desiderano acquisire competenze pratiche in ambito pubblico.

La Regione Lombardia, insieme ad Anci Lombardia, ha avviato il progetto DoteComune, che mette a disposizione 63 tirocini formativi retribuiti presso vari enti locali della regione. L’iniziativa punta a favorire l’occupazione di persone attualmente senza lavoro attraverso percorsi pratici all’interno della Pubblica Amministrazione, con scadenze per la presentazione delle domande fissate al 14 aprile 2026. Requisiti d’accesso e dettagli economici del bando. Il piano di inserimento lavorativo si rivolge specificamente a soggetti disoccupati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che risiedano o siano domiciliati sul suolo lombardo.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia: 63 stage retribuiti nei Comuni, ecco come partecipare

Concorso per 63 stage retribuiti nei Comuni della Lombardia: requisiti e scadenzeSi presentano importanti opportunità di inserimento lavorativo in Lombardia grazie a un bando che mette a disposizione 63 stage retribuiti nei...

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