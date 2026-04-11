Lombardia | 63 stage retribuiti nei Comuni ecco come partecipare
La Regione Lombardia, in collaborazione con Anci Lombardia, ha lanciato il progetto DoteComune, che offre 63 tirocini formativi retribuiti presso diversi enti locali della regione. Il programma mira a coinvolgere giovani in esperienze lavorative sul territorio, con l’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. La partecipazione ai tirocini è aperta a coloro che desiderano acquisire competenze pratiche in ambito pubblico.
La Regione Lombardia, insieme ad Anci Lombardia, ha avviato il progetto DoteComune, che mette a disposizione 63 tirocini formativi retribuiti presso vari enti locali della regione. L’iniziativa punta a favorire l’occupazione di persone attualmente senza lavoro attraverso percorsi pratici all’interno della Pubblica Amministrazione, con scadenze per la presentazione delle domande fissate al 14 aprile 2026. Requisiti d’accesso e dettagli economici del bando. Il piano di inserimento lavorativo si rivolge specificamente a soggetti disoccupati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che risiedano o siano domiciliati sul suolo lombardo.... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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